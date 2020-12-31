Вооруженные браконьеры задержаны в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье за день до Нового года.Многолетняя статистика заповедника говорит о том, что в последние дни года в юго-западной части края растет число случаев браконьерства. Желая разнообразить меню новогоднего стола, некоторые граждане зачастую выбирают незаконный путь, говорится в сообщении пресс-службы «Земли леопарда».Во время антибраконьерского рейда госинспекторы услышали выстрел. Так как любая охота на территории нацпарка запрещена, группа оперативно отреагировала на тревожный сигнал. Вскоре были обнаружены два нарушителя. Заметив сотрудников «Земли леопарда», браконьеры пытались бежать, но были задержаны после непродолжительной погони.Один из мужчин был вооружен, но подстрелить копытных животных браконьерам не удалось. Охота на территории нацпарка является уголовным преступлением и для проведения следствия на место задержания прибыли сотрудники полиции. Составлено заявление на возбуждение уголовного дела.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14