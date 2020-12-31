В Михайловском районе Приморья завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, обвиняемый в совершении страшного преступления — 35-летний житель Луганской области Украины.Какие ветры занесли гражданина другого государства в приморское село Михайловка, в сообщении ведомства не говориться. Однако сообщается, что в один злополучный день он оказался на улице Комсомольская в жилом вагончике, который стоит на территории «Тепличного комплекса «Дальневосточные теплицы».Причиной убийства стала ревность, возникшая у мужчины к его 40-летней знакомой. Вспышка чувств привела к тому, что Отелло из Украины нанес женщине множество ударов ножом в грудь и шею. Один из ударов рассек сонную артерию и жертва ревнивца умерла на месте от острой кровопотери.На сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14