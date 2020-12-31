Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 ноября 2020 года, когда рыболовецкое судно находилось в Японском море, один из моряков при постановке крабового порядка выпал за борт. Найти человека не удалось.Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственно-процессуальных действий: устанавливаются все обстоятельства случившегося. В процессе работы следователи дадут оценку соблюдению требований охраны труда на судне.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14