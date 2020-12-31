В неприятной ситуации оказались посетители популярного ресторана, расположенного на улице Лазо во Владивостоке. Вечеринка в честь Дня рождения закончилась серьезным отравлением. При этом схожие симптомы были у большей части компании.Как уверяют посетители, в ресторане они не заказывали ничего необычного. Выбрали тофу, грибы и сырный сет. Мясо жарили прямо в зале, на специальной барбекушнице, как это предполагает концепция заведения. Крепких алкогольных напитков не пили, заказали лишь пиво. В честь Дня рождения с собой принесли торт, купленный в этот же день. Все продукты с виду были свежие, словом ничего не предвещало беды.По словам клиентов, признаки отравления начали проявляться поочередно у пяти из девяти человек. Особенно сильно досталось троим. Одна из девушек поделилась, что в жизни так не травилась, на фоне сильной температуры у нее натуральным образом начались галлюцинации, а, чтобы не наступило полное обезвоживание, пришлось платно вызывать скорую помощь. Медики поставили капельницу и констатировали, что анализы сдавать эффективнее всего в первые сутки после отравления.Когда пострадавшим стало чуть легче, они обратились с жалобой в ресторан. Однако там заверили, что вся еда свежая, а виноват, скорее всего, торт, который люди принесли с собой, ну или пиво, которого якобы было много выпито. Словом, вины заведения нет. Расстроенные клиенты решили не портить себе больше не портить настроение, поэтому не стали обращаться с жалобами в санитарно-эпидемиологическую станцию, но выводы о ресторане сделали и больше туда ни ногой.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14