Погоду в Приморье в первый день года определяет тропосферный вихрь. Это означает, что на улице нас ждет северный ветер, умеренный до сильного, на побережье сильный, в некоторых районах края даже пройдет небольшой снег. Температура воздуха -13...-24°C.Во Владивостоке осадков не ожидается, максимум переменная облачность. А вот сильный северный ветер как-то придется перетерпеть. В то же температура воздуха сегодня не самая высокая, -15...-17°C, утепляйтесь, отправляясь гулять.В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -16...-18°C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -13...-15°C.Напомним, до 2 января в Приморье из-за аномальных холодов действует штормовое предупреждение. Берегите себя.