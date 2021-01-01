Для жителя Владивостока, припарковавшего машину в новогоднюю ночь на улице Сабанеева, год начался ужасно. Вместо автомобиля теперь лишь обгоревший остов. Причина, судя по всему, в новогодней пиротехнике.Паблик dps_controlnews в инстаграме опубликовал видео и фото с места пожара. «На Сабанеева, 13, ракетница попала в припаркованный авто, последний сгорел», - говорится в сообщении.Судя по фото и видео, к моменту приезда пожарной команды микроавтобус уже значительно пострадал. И, судя по всему, это далеко не единственная жертва Нового года. Так, в поселке Новый и вовсе сгорел дом. Причина – все те же фейерверки. По данным МЧС на 7 утра 1 января, за последние сутки пожарные потушили 31 техногенный пожар.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14