Еще один автомобиль сгорел сегодня, 1 января, в Приморье. Но на этот раз фейерверки, похоже, не при чем. Впрочем, сам праздник, похоже, повлиял на произошедшее.Как рассказал очевидец, ДТП произошло в районе развязки у поселка Новый. Мужчина на «Мазда Демио» врезался в леера, но успел покинуть машину прежде чем она сгорела. Других пострадавших, похоже, нет.Не совсем понятно сильно ли пострадал водитель, поскольку сейчас он в все еще в состоянии сильного опьянения.«Водитель синий, как изолента, на обочине лежит, скрюченный весь, но вроде без травм», - рассказывает очевидец с места событий.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14