Вечером 31 декабря в 19.06 на пульт пожарной охраны в Арсеньеве поступил сигнал о том, что на улице Садовая наблюдается сильное задымление верхних этажей жилого дома. Выяснилось, что горит электрощитовая.Спустя 4 минуты к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Примерно 15 минут ушло на то, чтобы полностью ликвидировать пожар.Хоть площадь возгорания была и не большой, всего один квадратный метр, жизни людей, которые планировали отметить в этом доме Новый год, были в реальной опасности из-за задымления.Из отрезанных дымом квартир огнеборцы вывели по лестничным маршам 18 человек, из них одного ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14