С 4 часов утра 1 января во Владивостоке на уборку мусора вышли 44 машины, к обеду их количество увеличилось. Мусор вывозят на полигон в пригороде Владивостока, который работает в штатном режиме.«За ночь было вывезено более 100 тонн мусора. На данный момент коммунальные отходы вывозят 90 машин, в том числе самосвалы и погрузчики. Полигон работает в штатном режиме», – отметили специалисты.О проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов можно сообщить на «горячую линию» по телефонам: 8(914)700-13-93 – линия работает с 18.00 до 9.00; 8(423)206-01-34 и 8 (423) 264-48-60 – специалисты будут отвечать ежедневно c 9.00 до 18.00, начиная с 2 января.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14