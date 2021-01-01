На период новогодних праздников в Приморском крае сохраняются ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, а также усиливаются дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Связано это, как можно догадаться, с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, подтвердила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.Напомним, последний день года забрал жизни еще четырех приморцев, болевших коронавирусом. Всего же в 2020 году умерло 379 пациентов из 29 522 заболевших.«В период новогодних праздников продолжают действовать ранее введенные ограничительные мероприятия. Необходимо строго соблюдать режим изоляции больным COVID-19 и лицам, контактировавшим с ними. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мероприятий с любым скоплением людей и ограничить круг общения членами семьи, совместно проживающими. В первую очередь, это относится к пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями», – отметила Светлана Морозова.Она подчеркнула, что для снижения темпов распространения заболевания и минимизации неблагоприятных последствий требуется повсеместное соблюдение масочного режима, дистанции от 1,5 метров, частая обработка рук и профилактическая дезинфекция помещений, обработка контактных поверхностей и предметов общего пользования. Кратность дезинфицирующих мер рекомендовано увеличить.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14