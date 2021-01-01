1 января один из рейдов против антимасочников прошел во Владивостоке на остановках общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» и «Маяк». Проверяли, носят ли водители и пассажиры автобусов маски, ставятся ли в путевых листах отметки о дезинфекции. Забегая вперед, скажем, что таких нарушений выявлено не было.«Во Владивостоке регулярно работают административные комиссии, которые проверяют соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, магазинах, рынках, торговых центрах и других местах. Призываем жителей и гостей города соблюдать действующие правила. Это важно, чтобы предотвратить распространение коронавируса», - рассказали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.Напомним, во Владивостоке продолжает действовать режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса. Ранее Роспотребнадзор напомнил, что на праздники все ограничения сохраняются, а некоторые и вовсе ужесточаются. Необходимо строго соблюдать режим изоляции больным COVID-19 и лицам, контактировавшим с ними. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мероприятий с любым скоплением людей и ограничить круг общения членами семьи, совместно проживающими. В первую очередь, это относится к пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.За несоблюдение установленных требований и ограничений могут грозить штрафы.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14