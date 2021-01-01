Поездка по Владивостоку в первый день года в пьяном состоянии закончилась аварией для водителя внедорожника. Днем 1 января он врезался в леера на Второреченском мосту.Машина двигалась на большой сторости со стороны Магнитогорской. На въезде на путепровод водитель не справился с управлением. Другие участники движени не пострадали, а вот внеорожник ждет серьезный ремонт. Некоторые очевидцы решили, судя по дыре в лобовом стекле, что от удара водителя выкинуло из авто. Однако подтвержедения этому у рндакции нетФото с места аварии опубликовал паблик Дорожный Контроль_VL. В пояснении к фото говорится, что водитель быль сильно пьян.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14