ГИБДД Приморья информирует об изменении реквизитов для уплаты государственной пошлины. Связано это со вступлением в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей.С 01 января 2021 изменились реквизиты кодов бюджетной классификации доходов, применяемых подразделениями МВД России для перечисления в доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступлений от уплаты административных штрафов.Иными словами, изменились реквизиты, о чем нужно будет помнить всем, кто в ближайшее время будет оплачивать пошлину в ГИБДД, например, ставя на учет авто или меняя водительское удостоверение.В целях корректного осуществления платежей, получить более детальную информацию о платежных реквизитах для уплаты государственной пошлины можно на сайте УМВД России по Приморскому краю, перейдя по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14