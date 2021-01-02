В Приморье продолжает бушевать пандемия коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в первый день 2021 года опасная инфекция подтверждена еще у 236 приморцев. Всего же с начала эпидемии диагноз \\"Коронавирус\\" был поставлен 29758 пациентам.За минувшие сутки 155 человек победили опасную болезнь. Это на 68 человек меньше, чем в последний день прошлого года, тогда излечились 223 пациента. Всего же с начала пандемии от COVID-19 излечились 22 402 приморца.По последним данным, всего за 2020 год от коронавируса в Приморье погибло 379 человек. В последний день года четверо человек не справились с опасной инфекцией. Пока нет официальной информации о том, были ли смерти среди приморцев от COVID-19.Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.