Эпидемиологическая обстановка сохраняется напряженной и в 2021 году. Помимо пандемии коронавируса, в Приморском крае зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ. По данным территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, эпидпорог превышен на 53,3%.Превышение эпидемического порога присутствует на 10 территориях Приморского края. При этом в лидерах – Владивосток, Артем, Спасск-Дальний, Октябрьский округ и Хасанский район. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения.Что делать, если вы заболели:– Нужно остаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения вируса. Самолечение опасно.– Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми. При невозможности избежать близкого контакта используйте препараты профилактики (какие, назначит ваш врач), витамины, носите маску при уходе и общении с больным.– В комплексной профилактике гриппа и других ОРВИ большое значение отводится препаратам, которые оказывают защитное действие от респираторной вирусной инфекции независимо от вида возбудителя.– Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.– Проводите влажную уборку помещений, в том числе с применением любых дезинфицирующих средств. Обеззараживание белья обеспечивается кипячением или стиркой. Санация воздуха в помещениях достигается с помощью ультрафиолетового облучения и проветривания.