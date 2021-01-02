В центре Владивостока автомобилист выехал на проезжую часть, сбил металлические столбики и протаранил фонарь.Курьезное ДТП произошло в самом центре Владивостока - на Пограничной улице в районе стадиона \\"Динамо\\". Пользователи социальных сетей предположили, что всему виной нетрезвая езда. Другие же отнеслись к прозошедшему с чувством юмора:\\"Если б живот втянул, то прошел бы. Оливье помешало\\". \\"Просто припарковался, пока места есть\\". \\"Неужели футболист под градусом? Перепутал ворота\\".Как бы то ни было, автомобилисту предстоит заплатить штраф за порчу городского имущества. Кроме того, если выяснится, что автомобилист находился за рулем в нетрезвом состоянии, ему будет грозить денежный штраф и лишение водительского удостоверения.