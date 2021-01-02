Жители Владивостока бьют тревогу, засыпая социальные сети сообщениями о пропавших собаках. Все сообщения датированы 1 января, сразу же после того, как гремели ночные фейерверки.В разных пабликах сети инстаграм и в группах в WhatsApp обеспокоенные граждане публикуют сообщения о пропавших домашних питомцах. Среди тревожных постов много сообщений о пропаже щенков. В основном эти сообщения стали массово появляться уже ранним утром, 1 января, как раз после того, как на улице отгремели праздничные фейерверки.Не стоит забывать, что столь громкий звук пугает собаку, какой бы взрослой она не была. Именно из-за громких хлопков питомцы срываются с поводка и убегают в поисках более тихого места.Пока одни пишут сообщения о пропаже домашних любимцев, другие, наоборот, размещают информацию со своими контактными данными о том, что наоборот нашли собаку. Как говорят горожане, сразу понятно, что найденные собаки домашние - есть и ошейник, да и само животное ухожено.