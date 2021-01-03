В Приморье полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве в новогоднюю ночь двух человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Инцидент произошел в ночь на 1 января. Отметить наступление нового года в селе Мельничное Красноармейского района решили трое друзей. 44-летний мужчина и два его товарища выбрали местом для праздничного «банкета» рабочее помещение на местной пилораме.Как говорится в сообщении ведомства, посиделки шли без эксцессов до момента, когда будущий фигурант уголовного дела собрался отправиться домой. Тут-то мужчина и обнаружил, что один из приятелей сжег его шапку. Обиженный гражданин схватился за нож и нанес недавнему собутыльнику множественные удары. Обидчик умер на месте.Убийца решил замести следы преступления, избавившись от тела, а помочь в этом он попросил второго своего товарища. Но товарищ отказал. Тогда сельчанин избавился и от свидетеля.Следственный комитет РФ по Приморскому возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения — заключения под стражу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14