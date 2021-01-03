В Ханкайском округе Приморья в дни празднования Нового года в необычный рейд вышли сотрудники Госавтоинспекции.Инспекторы ДПС как обычно останавливали автомобили, но вместо привычных вопросов от полицейских водители и пассажиры получали новогодние поздравления и сладкие подарки от Деда Мороза и его прекрасной внучки — Снегурочки.Впрочем, чтобы получить подарочек, люди в автомобилях должны были спеть песенку или рассказать стихотворение на новогоднюю тему. Как говориться в сообщении пресс-службы ОМВД Росси по Ханкайскому округу, участники дорожного движения с удовольствием демонстрировали свои поэтические знания и вокальные данные.Помимо гостинцев полицейские вручали автомобилистам буклеты с информацией о правилах безопасного поведения на дорогах, а также брелоки со светоотражающими элементами. Самые маленькие пассажиры авто получили в подарок тематические раскраски.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14