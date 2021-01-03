В новогоднюю ночь в городе Фокина мужчина сжег автомобиль марки Toyota Crown, зафиксировав поджег на видеокамеру.Кадры, на которых молодой человек сначала поджигает салон машины, стоящей с распахнутыми дверцами, а затем уже из салона другого авто рассказывает о том, как он любил горящую технику, появились в Инстаграм-паблике svodka25.Судя по комментариям поджигателя, транспортное средство принадлежало ему. Однако это еще предстоит проверить компетентным органам, как и безопасность самого поджога в пределах населенного пункта.Неясным остается и причина совершенного. Пользователи Инстаграма выдвигают различные версии, среди которых нежелание делиться имуществом после развода с женой и отдавать арестованное авто судебным приставам.Как бы то ни было, если автор видео хотел «хайпануть» — это ему удалось.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14