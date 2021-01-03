Опубликованы суточные данные статистики пандемии нового коронавируса в Приморье. За минувшие сутки положительный результат на наличие COVID-19 был зафиксирован медиками у 230 жителей края. Нужно отметить, что это самый низкий показатель суточной заболеваемости с 5 декабря.Всего с начала пандемии в Приморье было зафиксировано 29988 инфицированных новым вирусом. Из них на сегодня выздоровело 21516 человек.За последние сутки в регионе от COVID-19 умерло еще 3 человека. Общее количество летальных исходов от этой болезни достигло в Приморье — 386.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14