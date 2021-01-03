Сотрудники уголовного розыска во Владивостоке задержали гражданина, который похищал телефоны у прохожих на улице.В полицию Первореченского района города обратился 20-летний местный житель с заявлением о том, что у него украли смартфон. Парень рассказал, что на проспекте 100-летия Владивостоку к нему подошел неизвестный, завел разговор и попросил сотовый телефон, чтобы сделать звонок. Молодой человек, ничего не заподозрив, передал свой смартфон злоумышленнику, который скрылся вместе с имуществом заявителя.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 38-летнего ранее судимого мужчину. Установлено, что на его счету еще 3 аналогичных преступления. Использовал проходимец и другие способы, чтобы нажиться. Например, в двух случаях уголовник подходил к прохожим и, вводя их в заблуждение, требовал деньги, если «налички» не было шел вместе с жертвами обмана к ближайшему банкомату. Получив желаемое, преступник скрывался.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Рецидивисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.На время следствия задержанного заключили под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14