Новогоднее желание 12-летнего жителя Приморского края сумели исполнить полицейские.Благотворительный проект «Мечтай со мной» уже несколько лет подряд под Новый год организует акцию «Елочка желаний», в которой оказывают помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам с ограниченными возможностями и семьям с уровнем дохода ниже прожиточного.Руководители разных структур, ведомств и организаций поочередно снимали с новогодней елки детские открытки, в которых были написаны желания ребят. К участию в акции присоединились полицейские из Пожарского района. С елочки врио начальника отдела МВД России по Пожарскому району подполковник полиции Владислав Абакаров снял конверт с заветным желанием четвероклассника Артура Душкина. В послании 12-летний школьник загадал получить телефон.Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Пожарскому району, в праздничные дни полицейский Дед Мороз пришел к мальчишке, подарил ему большой пакет сладостей и новый телефон, о котором мальчик так долго мечтал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14