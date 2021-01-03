Авиакомпания «Аэрофлот» в новом году открыла продажи субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград.«Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“ в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года», — сообщает пресс-служба компании.Приобрести льготный билет могут:— россияне до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины);— инвалиды первой группы;— инвалиды с детства второй и третьей группы;— сопровождающие инвалидов первой группы или ребенка-инвалида;— многодетные семьи.Авиабилеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву будут стоить чуть более 7 тысяч рублей.Субсидируемый билет из Владивостока в Хабаровск обойдется пассажиру в 1800 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14