Уроженка Владивостока Олеся Чиркина заняла второе место в возрастной категории 15 лет во Всероссийском конкурсу «Самая красивая девочка России — 2020».Итоги конкурса были подведены в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба-служба конкурса, на этот раз в нем приняли участие 50214 девочек из разных уголков страны. В полуфинал попали победители экспресс-конкурсов, а также участницы, занявшие первые 10 мест по голосам в своей возрастной категории.Членами жюри и партнерами конкурса путем голосования были выбраны 54 участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной категории.15-летняя Олеся Чиркина, спортсменка и модель, младшая из дочерей в семье с тремя детьми. Ее маму Ольгу Чиркину знают во Владивостоке многие — в Общественной палате Приморского края она возглавляет комиссию по развитию человеческого потенциала. Также Ольга является общественным советником губернатора.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14