Несмотря на праздники, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам в Приморье продолжают свою работу. Ведомство приведено в повышенную готовность.3 января в Амурском заливе во Владивостоке специалисты ГИМС провели патрулирование прибрежной линии и ледового поля. Начало января — время, когда люди массово выходят и выезжают на машинах на лед морских акваторий, что часто приводит к происшествиям, порой с трагическим исходом.Инспекторы прибыли на судах на воздушной подушке и провели разъяснительные беседы с рыбаками на льду, рассказали о простых мерах для спасения жизни при попадании в ледяную воду.По данным ведомства, устойчивые морозы помогли сковыванию льда, но из-за морских течений и ветровой нагрузки ледовое поле постоянно ломается, образуются трещины и промоины.— Особо внимательными надо быть тем, кто рыбачит с семьей, кто привел на лед своих детей, супругу и пожилых родственников, им следует правильно рассчитывать свои силы и внимательно следить за погодой, — отметил Главный госинспектор ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14