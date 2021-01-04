В понедельник, 4 января, на погоду в Приморье влияет гребень антициклона. Под его действием в крае будет без осадков, но довольно морозно. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», сегодня ожидается умеренный северный ветер и температура воздуха -7...-19°C.Во Владивостоке синоптики обещают погоду без осадков, лишь небольшую облачность. В городе будет дуть ветер северный умеренный. Столбики термометров опустятся до -11...-13°C, а в утренние часы -16...-18°C.Особенно морозно сегодня будет в Уссурийске. Здесь небольшая облачность и без осадков. При северном умеренном ветре температура воздуха составит днем -11...-13°C, в утренние часы -25...-27°C.В Находке 4 января тоже небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -9...-11°C, в утренние часы -14...-16°C.Синоптики прогнозируют, что с 5 по 7 января в Приморье станет немного теплее. Антициклон ослабит хватку, а с запада подойдет неглубокий циклон, который вызовет местами небольшой снег. Температура воздуха поднимется на 3-5 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14