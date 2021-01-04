В неприятной ситуации в Приморье оказался житель деревни Усачевка в Хорольском районе. Мало того, что мужчина заболел и долгое время лежал в больнице, так еще и лишился личных вещей. Оказалось, что пока хозяин отсутствовал, его дом ограбили. Вернуть похищенное помогла служебная собака по кличке Лиса.По тревожному вызову на место ЧП приехала следственно-оперативная группа в составе которой был и кинолог Вячеслав Сахаров со своей верной помощницей. Как сообщила пресс-служба ОМВД России по Хорольскому округу, Лиса уверенно взяла след и вывела полицейских к дому предполагаемого преступника. Во время обыска в жилище неоднократно судимого мужчины нашли похищенные бытовые предметы и продукты питания.Теперь любителю легкой наживы грозит очередной срок. За кражу с проникновением в дом преступник может лишиться свободы на срок до 6 лет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14