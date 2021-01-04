В новом году главная продовольственная ярмарка Владивостока вернулась на привычное место – на центральную площадь у здания администрации Приморья. В прошлом месяце местные фермеры и торговцы продавали свою продукцию в районе кольца 3-ей Рабочей.По сообщению мэрии города, праздничная продовольственная ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00. Жители и гости города смогут приобрести здесь все необходимое для праздничного стола. На ярмарке продаются мясо, колбасная и молочная продукция, овощи и фрукты, соленья, варенья, кондитерские изделия и многое другое.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14