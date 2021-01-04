В праздничный выходной, 4 января, серьезное ДТП значительно осложнило движение в пригороде Владивостока. Автомобилисты не поделили проезд в районе улицы Маковского. Разбитые транспортные средства заняли полторы полосы из трех, поэтому в считанные минуты образовалась пробка.Авария произошла в направлении выезда из города, недалеко от КСК «Фетисов Арена» и развязки на Спутник. Подробности происшествия еще предстоит выяснить специалистам. На месте происшествия сейчас работают полицейские, сотрудники МЧС и скорой.Что касается авто, машины получили довольно серьезные кузовные повреждения. Особенно досталось белому седану, автомобиль не только столкнулся с попуткой, но еще и протаранил леера.Желающим выехать за город стоит заранее продумать пути объезда.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14