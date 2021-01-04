Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Приморье сообщил обновленные данные по заболеваемости в крае. Статистика вновь неутешительная – в минувшие сутки опасное заболевание погубило еще 5 местных жителей. С начала эпидемии число смертей достигло – 391.Перешагнул край и очередную планку по заболеваемости. Специалисты подтвердили еще 232 новых случая. Общее число заболевших составило 30 220 человек.Победить до конца неизученное заболевание за последние 24 смогли 125 приморцев. За все время в крае вылечились 21 641 человек.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14