Посетители казино, расположенного в интегрированной игорной зоне Приморье, стали свидетелями скандала. По словам очевидцев, подвыпившая компания посетителей стала грубить персоналу. Грубых клиентов попросили на выход, но они решили не сдаваться без боя.Неприятный инцидент случился в казино в Артеме.– Не первый раз там отдыхали но такое еще не видели. Компания людей отдыхала 1 января и немного перебрала. Они стали грубить официанту, за что грубо были изгнаны из заведения. После этого стали продолжать разборки с ГБР, – поделился автор видео в социальных сетях.Пользователи интернета активно обсуждают увиденное. Спутница одного из оскандалившихся клиентов перешла с брани на визг. Стоит отметить, что вся компания не стеснялась в бранных выражениях, поэтому звук видео пришлось попросту заглушить из-за обилия матов.«Аристократы перебрали с шампанским. Мадемуазель весьма опечалена, что гусары в дуэли принизили ее кавалера», «Господи, какой ужасный бабский визг, аж зубы свело», «Лакшери шарм, ничего вы не понимаете», «Хоть казино увидел», «Видимо проиграли последнее», – комментируют жители края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14