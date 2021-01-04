Ситуация, развернувшаяся на дороге в районе Картонного комбината в Уссурийске, попала в прицел видеорегистратора случайного очевидца. На кадрах заметно, как Toyota Prius сначала остановил сотрудник ГИБДД, а после машину заблокировали с двух сторон. Пользователи сети гадают – действительно ли на видео попала спецоперация, или кто-то решил устроить новогодний розыгрыш.Стоит отметить, что выглядело все реалистично. Люди в форме сработали очень профессионально.«Закладчиков брали по наводке крота», «Наливкин что-то опять снимает», «Учения», «Тамада хороший и конкурсы интересные», «С виду там и гаишник сам бы справился. Легкой походкой», «Группу захвата по пустякам не дергают, или наркота, или бандиты. Гаишник специально не торопясь подошел, чтобы не спугнуть. Может быть они вооружены были», «Бралово серьезное. Наркота или оружие, а может бандюки какие-нибудь натворили дел», – делятся мнениями жители края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14