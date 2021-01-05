Погода в Приморье 5 января находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе, по данным портала «Примпогода», без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах -10 -21 градуса. Ветер северный умеренный.Во Владивостоке небольшая облачность и без осадков. Утром -15 -17 градусов, дневные температуры варьируются от -12 до -14 градусов. Ветер северный умеренный, во второй половине до сильного.В Уссурийске сегодня ожидается небольшая облачность. В городе без осадков. Утром -26 -28 градусов, днем -11 -13 градусов. Ветер северный умеренный, утром слабый.Небольшая облачность ожидается сегодня в Находке. Без осадков. Утром от -15 до -17 градусов, днем в пределах -8 -10 градусов.