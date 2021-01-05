Густые столбы дыма и огненные языки пламени, побирающиеся к жилым домам – жутки кадры появились в сети. Автор видео сообщает, что вблизи двухэтажек в Находке полыхает трава. Судя по кадрам, огонь, действительно, приблизился к домам. Видео вызвало тревогу у пользователей интернета. Они обеспокоены безопасностью людей, живущих рядом с эпицентром пожара. Площадь распространения огня, если судить по снимкам, внушительная.Приморцы очень надеются на то, что огонь не станет причиной катастрофы для жителей Находки. Тем более, что, по словам очевидцев, сотрудники МЧС уже работают над его тушением. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пока причины и природа возникновения возгорания травы неизвестны. Но местные волнуются, что такое явление может вскоре вновь повторится.