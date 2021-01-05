27-летний Алексей Черменев из Владивостока пропал 21 декабря. Молодой человек просто перестал выходить на связь с родственниками. Никто из близких не знал, где он, и все ли с ним в порядке. Информация о пропаже парня попала к волонтерам «Примпоиска». Активисты опубликовали фотографию Алексея в сети и указали в посте его приметы.Было известно, что его рост 175 сантиметров, он среднего телосложения, у него темные волосы, короткая стрижка и темные глаза. В день пропажи Алексей был одет в черную куртку и черные брюк.Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски пропавшего без вести Алексея Черменева завершены. К счастью, повод для этого радостный. Парня нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за помощь в распространении информации о пропаже приморца.