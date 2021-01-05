В Артеме завершено расследование уголовного дела, касающегося серии краж, которые были совершены в нескольких приморских городах. Началось все еще в декабре 2019 года. Тогда в полицию поступило первое сообщение о краже цифровой техники по улице Пушкина. Там с открытого стеллажа неизвестный унес источник бесперебойного питания. Сумма ущерба была оценена в 18 тысяч рублей. Но на этом загадочные кражи не заканчиваются. Вскоре было заявлено об аналогичных преступлениях, совершенных в других магазинах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» и начали разбираться.Вскоре по подозрению был задержан 36-летний житель Владивостока. Его доставили в полицию, где он во всем признался. Как оказалось, с увлекательным криминальным миром его связывают долгие годы дружбы. Первую судимость он получил за кражу в 16 лет. Но и это не единственный приговор в его жизни. Из тюрьмы он освободился в 2018 году. Туда его отправили после того, как признали виновным в приобретении и хранении оружия.На этот раз он попался с уже привычной для него кражей. Следователям удалось доказать его причастность к 13. В течение двух месяцев он «прославился» в Артеме, Владивостоке и Уссурийске. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.- Каждый раз, совершая преступление, обвиняемый действовал по одной схеме. Присмотрев товар и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похищал и прятал похищенное под курткой, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В дальнейшем краденую технику продавал, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды.В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела уже завершено. Материалы вскоре рассмотрит Артемовский городской суд.