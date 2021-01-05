За прошедшие сутки в Приморском крае зарегистрирован еще 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь с начала эпидемии в регионе число заболевших составляет 30 451 человек. По данным местного оперативного штаба, увеличилось и количество выздоровевших от коронавируса пациентов. Как сообщают в пресс-службе правительства, за прошедшие 24 часа выздороветь удалось 198 жителя края. Теперь число победивших ковид достигло 21 839.Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей необходимо для всех без исключения. Все эти ограничения будут работать до особого распоряжения губернатора региона Олега Кожемяко.