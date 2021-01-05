Следователи Фрунзенского района возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летней женщины. Ее нашли мертвой в домике в одной из баз отдыха, расположенных на Русском острове. Дело возбуждено по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». И какого же было удивление, когда по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего мужа умершей.Мужчина уже поучаствовал в проверке показаний на месте ЧП при помощи криминалистического манекена. На нем он продемонстрировал, как ударял свою жену, после чего наступила ее смерть.- По версии следствия, 31 декабря 2020 года супруги отмечали Новый год в домике на одной из баз для отдыха на острове Русский в городе Владивостоке. Между ними возникла ссора, женщина закрылась от подозреваемого в комнате, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. - Подозреваемый выбил межкомнатную дверь и стал избивать потерпевшую руками, ногами, а также выбитой дверью, нанося ей удары по голове, лицу и телу. Утром он увидел, что женщина не подает признаков жизни.Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении приморца меры пресечения.