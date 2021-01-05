Накануне в правительстве Приморья сделали важное заявление по поводу своевременной уборки мусора. Транспортные компании, которые занимаются перевозкой отходов и не вывозят вовремя мусор, будут оштрафованы. Кстати, Олег Кожемяко, губернатор региона в ночь на 5 января лично проверил, как ведется уборка.- Напряженная ситуация сложилась во Владивостоке, основные проблемы – запаркованность проездов, недостаточное количество техники у перевозчиков. Особенно сложная обстановка – в Советском районе. Всего же в городе 2450 контейнерных площадок, на их очистку ежесуточно выходит около 100 машин, – говорит Антон Бибиков, руководитель предприятия.По его словам, компании, которые нарушали сроки вывоза ТКО, будут оштрафованы. Вместе с тем, Приморский экологический оператор планирует наращивать свой парк техники. За прошедший год было куплено 20 единиц спецтехники. Очередная партия погрузчиков, мусоровозов, бункеровозов, самосвалов, бортовых машин готовится к выпуску.- Нужно создать эффективную и современную систему вывоза отходов, включающую в себя мониторинг жалоб, учет чистоты контейнерных площадок. Такие системы действуют в Московской, Челябинской областях, где диспетчер видит, когда и какой компанией каждый контейнер вывезен, здесь же идет и реагирование на жалобы жителей. Те компании, которые не справляются с работой, должны уйти с рынка, а на их место прийти, в том числе, и государственные, для этих целей мы и покупаем новую технику, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.