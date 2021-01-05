Во вторник, 5 января, примерно в 4 часа утра в районе остановки «Академгородок» случилось ДТП. Как сообщают пользователи сети, водитель машины, вероятнее всего, уснул за рулем. Как результат – серьезная авария, после которой транспорт практически разбился всмятку. Приморцы были обеспокоены судьбой автомобилиста, ведь состояние самой машины оставляло желать лучшего.Вместе с тем, автор поста заявил, что водителя зажало в салоне. К счастью, он жив, и авария не стала для него роковой. Кроме версии с тем, что он уснул за рулем, есть еще и другая. По мнению другой части пользователей интернета, мужчина просто не соблюдал допустимую скорость и ехал слишком быстро.