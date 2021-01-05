5 января днем на пульт пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о том, что в пригороде Владивостока горит двухэтажный дом на улице Орбитальная. По словам очевидцев, он практически полностью был объят огнем. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 10 минут. Это было первое подразделение, которое принялось тушить очаги горения.- В настоящее время на месте пожара работают пожарные. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Тушение продолжается, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.Между тем, в социальных сетях распространяются фото и видео с места пожара. Площадь горения, действительно, впечатляет. Пока, к счастью, нет информации о пострадавших.