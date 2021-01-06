В преддверии рождественских праздников обстановка в Приморье, по данным портала «Примпогода», сильно не изменится. В среду, 6 января, погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Ветер возьмет свое направление с севера, а температура воздуха достигнет отметки в 21 градус ниже нуля.В столице Дальнего Востока сегодня без осадков, небольшая облачность. Ветер северный умеренный, а температура воздуха составит от -13 до 15°C.В соседнем Уссурийске также немного облачно и без осадков. Ветер немного изменит свое направление и придет с северо-запада. Температура воздуха -13...-15°C.В морском городе Находке снега сегодня не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный, а температура воздуха чуть выше, чем в предыдущих городах – -9...-11°C.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14