Сразу три площадки во Владивостоке подготовили специалисты для продолжения празднования Нового года. Программа мероприятий стартует в полдень. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.В 12:00 своими выступлениями жителей и гостей дальневосточной столицы порадуют фигуристы, хоккеисты города Артем и Большой Камень и уже полюбившиеся всем творческие коллективы Приморского края. Самым маленьким зрителям организаторы приготовили особый сюрприз. В своей резиденции юных приморце с их самыми заветными желаниями ждет Дед Мороз.В 13:00 празднования стартуют в Первореченском районе Владивостока. Здесь в районе улицы Ильичева,15 пройдет новогоднее представление. В 15:00 праздник заглянет в район 100-летия Владивостока,60. В программе – игры, конкурсы, песни и танцы, а также главные гости Нового Года – Дед Мороз и Снегурочка.По данным пресс-службы администрации Владивостока, такие мероприятия проходят в городе каждый день. Помимо этого, во время новогодних каникул приморцы могут покататься на коньках и на лыжах. Для этих целей в столице Дальнего Востока подготовлены катки и хоккейные коробки, а на острове Русский появилась лыжная трасса с бесплатным прокатом.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14