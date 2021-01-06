Пятнадцать автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».По имеющимся данным, в среду, 6 января, отменены рейсы по следующим направлениям:520 Владивосток – Арсеньев 13:00506 Владивосток – Находка 13:55506 Владивосток – Находка 15:10506 Владивосток – Находка 15:45504 Владивосток – Большой Камень 15:55205МП Владивосток – Артем 16:00522 Владивосток – Покровка 16:30502 Владивосток – Спасск 17:00502 Владивосток – Спасск 17:30517 Владивосток – Ярославка 17:45513 Владивосток – Партизанск 18:15504 Владивосток – Большой Камень 18:50506 Владивосток – Находка 19:10501 Владивосток – Уссурийск 19:10502 Владивосток – Спасск 21:30К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14