Новогодние каникулы во Владивостоке продолжаются, вот только подарки оставляют желать лучшего. Автомобилисты дальневосточной столицы, «обрадованные» нововведением на выезде из самого труднодоступного района города, рассказали, что произошло на Эгершельде.Снимки окрестностей появились, как обычно, в социальных сетях. Фотографии подкреплены ярыми возмущениями водителей. Так, одним морозным утром возле железнодорожного вокзала возникли щиты, которые буквально отрезали половину проезжей части, сделав ее недоступной для пользования. На полотнах красовалась совсем не радостная для местных надпись: «Закрытая многоуровневая механизированная стоянка автомобилей».Мало того,что выехать с Эгершельда – это всегда проблема, так еще и одна часть дороги теперь и вовсе недоступна для движения. С другой стороны – тротуар, который после ледяного безумия в ушедшем 2020 году до сих пор не привели в порядок. Из-за этого ездить по дороге, которую «урезали» станет еще тяжелее.Даже сейчас, когда многие жители Владивостока находятся на новогодних каникулах, и машин на дорогах, казалось бы, должно быть меньше, появление щитов серьезно усложнило задачу выехать с печально известного района. Владивостокцы уже гадают, что же будет после 11 января, когда жизнь города войдет в прежнее русло.- С 11 января от «Маяка» все будет стоять. Там будет ад, - пишут пользователи Инстаграм.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14