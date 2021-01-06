Чуда не случилось, с 1 января 2021 года самая страшная болезнь последних лет никуда не исчезла, напротив, продолжает косить жителей Приморья еще свирепее прежнего. Накануне числр заболевших превысило 30 тысяч а сегодня, согласно свежей статистике от оперштаба, число смертей достигло круглой цифры в 400 человек.За минувшие сутки в Приморье выявлено 235 случаев COVID-19, всего заболевших с начала эпидемии - 30 686. Справились с опасной инфекцией еще 235 пациентов, всего выздоровевших - 22 074.Подтверждено еще 5 летальных исходов, общее количество умерших из-за коронавируса - 400. Таким образом, на каждые 80 заболевших приходится, согласно только официальной статистике, по одному погибшему.Самый действенный способ не заболеть на сегодня – носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки с мылом. К сожалению, многие приморцы продолжают игнорировать опасность, носят маски на подбородке, что, естественно, не дает никакого положительного эффекта, не соблюдают дистанции в очередях и просто в публичных местах. Обычно такое поведение продолжается до тех пор, пока кто-то из родственников не оказывается в реанимации с обширным поражением легких. А учитывая стремительный рост статистики, скоро в Приморье не останется семей, где бы кто-то из близких не оказывался на грани жизни и смерти из-за коронавируса.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14