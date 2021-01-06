В ночь перед Рождеством над акваторией Японского моря пройдет циклон. Осадки он, конечно, не принесет, а вот ветровой режим серьезно изменит. Об этом сообщает портал «Примпогода».По данным синоптиков, в большинстве районах Приморского края усилится ветер. На побережьях и вовсе ожидается шторм. Вместе с циклоном над континентальными районами региона пройдет и тропосферный вихрь. Серьезные снегопады обойдут Приморье стороной, но небольшой снег все же будет. С наибольшей вероятностью специалисты сообщают о серьезном похолодании.С новогодним холодом ожидаемый прогноз по продолжительность не сравнится. К концу «каникул» температура в Приморье начнет повышаться. Теплеть будет и в первый рабочий день после праздников, 11 января.В дальневосточной столицы в ночь с 6 на 7 января ветер лишь только усилится. По данным метеорологов, днем порывы могут достигать 22 – 27 метров в секунду. Между тем, во Владивостоке сильно похолодает – ночью -20...-24 °С, днем -16...-19 °С. Если учесть штормовой ветер, то температура воздуха будет ощущаться намного холоднее.После 7 января погода останется без изменений. И только к наступающим выходных обстановка улучшится: ветер стихнет и станет чуть теплее.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14