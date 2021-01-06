Следственный комитет Приморского края расследует обстоятельства смерти женщины с множеством ножевых ранений. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.Трагедия разыгралась пару дней назад в одной из квартир по улице Макарова в Находке. Здесь сотрудники полиции обнаружили 53-летнюю женщину без признаков жизни. На теле, руках и ногах погибшей было множество ран – следы от удара ножом. По факту убийства специалисты сразу же возбудили уголовное дело.Найти предполагаемого убийцу оказалось не так сложно. Один из местных жителей проявил активную гражданскую позицию, а оперативные действия правоохранительных органов позволили раскрыть преступление по «горячим следам». Какого же было удивление, когда подозреваемым стал сын погибшей. Парню 26 лет.Чуть позже он сам признался следствию, что зарезал собственную мать ножом из-за того, что та не дала ему денег на выпивку. Более того, подозреваемому не понравилось то, как мать раскритиковала его образ жизни и назвала алкоголиком и тунеядцем.Сейчас специалисты решают, стоит ли оставить подозреваемого под стражей на время расследования уголовного дела.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14