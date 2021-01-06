Приморец, похитивший карту, которую до него в банкомате оставил невнимательный мужчина, решил необычно потратить легко пришедшие в руки деньги. Однако понести ответственность за свой поступок ему все же придется. По данным пресс-службы ОМВД России по Уссурийску, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.В дежурную часть города обратился местный 36-летний житель. Заявитель рассказал, что случайно оставил в банкомате свою карту. Чуть позже ему на телефон стали поступать сообщения о снятии денег с карты, которую он уже, как бы, потерял. По его словам, кто-то снял со счета шесть тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска, к слову, очень быстро установили личность подозреваемого. А вот дальше начинается самое интересное.Такой же местный житель 43-х лет признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, что забрал карту из банкомата и поехал заправлять свой автомобиль. Так как посредством бесконтактной оплаты можно потратить сумму в пределах одной тысячи рублей, предприимчивому приморцу пришлось съездить на много разных автозаправочных станций Уссурийска. После того, как дело было сделано, подозреваемый просто выбросил карту.По факту кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, следователи отдела МВД России по Уссурийску возбудили уголовное дело. Теперь изобретательный приморец может лишиться свободы на срок до шести лет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14